أول زيارة رسمية لاردوغان الى بغداد منذ أكثر من عقد

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، في مستهل زيارة رسمية إلى بغداد هي الأولى له منذ العام 2011.



وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

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وسيتخلل الزيارة بحث قضايا عدة بينها المياه وصادرات النفط والأمن الإقليمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الجارين، بحسب "فرانس برس".

يشار إلى أنه كان مقرراً أن يزور أردوغان العراق العام الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب التطورات الأمنية على الحدود بين البلدين وقرار محكمة فرنسية في اذار 2023 فرض غرامة قدرها 1.4 مليار دولار على أنقرة لصالح العراق لمخالفتها بنود اتفاقية تصدير النفط عبر الأراضي التركية الموقعة بين البلدين عام 1973.