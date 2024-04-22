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عربي-دولي

رقم كبير.. كم بلغ عدد الذين "لا يصدقون نتنياهو" داخل إسرائيل؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:05
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أظهر استطلاع للرأي، الأحد، أن ثلثي الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن بلادهم تقترب من تحقيق نصر وشيك في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
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وتشن إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وبحسب استطلاع لقناة "13" الإسرائيلية نشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، فإن 68% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو حين يقول إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر، في حين قال 16% إنهم يصدقون نتنياهو، بينما البقية قالوا إنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

وصرح نتنياهو مراراً بأن "إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر"، وقال أمس الأحد إن تل أبيب "ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وستوجه لها المزيد من الضربات المؤلمة".

وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، عن قتل وجرح جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتنشر مقاطع مصورة توثق بعض هذه العمليات.

دعوة لانتخابات مبكرة

كذلك، أظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين أيد 33% إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في تشرين الأول 2026.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، لاسيما القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.

في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس" لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

وأيد 48% من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بينما رفض 35% منهم ذلك.

ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد "حزب الله" وإيران.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. (الجزيرة نت)
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