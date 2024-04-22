22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رقم كبير.. كم بلغ عدد الذين "لا يصدقون نتنياهو" داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
22-04-2024
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر استطلاع للرأي، الأحد، أن ثلثي الإسرائيليين لا يصدقون ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن بلادهم تقترب من تحقيق نصر وشيك في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
Advertisement
وتشن إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وبحسب استطلاع لقناة "13" الإسرائيلية نشرت نتائجه على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، فإن 68% من الإسرائيليين لا يصدقون نتنياهو حين يقول إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر، في حين قال 16% إنهم يصدقون نتنياهو، بينما البقية قالوا إنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.
وصرح نتنياهو مراراً بأن "إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر"، وقال أمس الأحد إن تل أبيب "ستزيد في الأيام المقبلة الضغوط السياسية والعسكرية على حماس، وستوجه لها المزيد من الضربات المؤلمة".
وبوتيرة يومية، تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، عن قتل وجرح جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتنشر مقاطع مصورة توثق بعض هذه العمليات.
دعوة لانتخابات مبكرة
كذلك، أظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين أيد 33% إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في تشرين الأول 2026.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، لاسيما القضاء على حركة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين، وتقول إنه يحاول الاستمرار في السلطة.
في المقابل، يرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس" لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.
وأيد 48% من الإسرائيليين إقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، بينما رفض 35% منهم ذلك.
ويقول إسرائيليون إن تصريحات وسياسات بن غفير مسؤولة إلى حد كبير عن إشعال الأراضي الفلسطينية، ويتهمونه بمحاولة دفع إسرائيل إلى حرب ضد "حزب الله" وإيران.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
(الجزيرة نت)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عملية إغتيال إسرائيليّة في لبنان.. هكذا رُصد الهدف جواً!
Lebanon 24
تفاصيل عملية إغتيال إسرائيليّة في لبنان.. هكذا رُصد الهدف جواً!
12:00 | 2024-04-21
21/04/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
Lebanon 24
مأساة داخل منتجع في جبيل.. قتل نفسه في عيد ميلاده
12:07 | 2024-04-21
21/04/2024 12:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة في "الضاحية الجنوبية".. قتله وقطع شرايين قلبه بدافع السرقة
Lebanon 24
جريمة بشعة في "الضاحية الجنوبية".. قتله وقطع شرايين قلبه بدافع السرقة
11:48 | 2024-04-21
21/04/2024 11:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن "طائرات حزب الله".. ماذا تضمّ بداخلها؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن "طائرات حزب الله".. ماذا تضمّ بداخلها؟
14:00 | 2024-04-21
21/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2024-04-22
"الوضع خطير بسبب لبنان".. هكذا ضرب "حزب الله" حياة الإسرائيليين!
08:53 | 2024-04-22
طهران كانت هدفاً لإسرائيل.. ولكن لماذا تراجعت عن ضربها؟
08:38 | 2024-04-22
قرار ولا أغرب بمدينة شهيرة.. منع الآيس كريم والبيتزا بعد 12 ليلا!
07:46 | 2024-04-22
تفاصيل جديدة عن الصاروخ الذي طال قاعدة أصفهان.. تفوق سرعته سرعة الصوت!
07:00 | 2024-04-22
إيران تخضع لسيطرة صارمة من قبل علي خامنئي.. هل هو من يحرك خيوط السلطة؟
06:58 | 2024-04-22
صحفية إسرائيلية تدخلُ دولة عربية.. من التقت ومع من تحدّثت؟
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
22/04/2024 16:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
22/04/2024 16:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
22/04/2024 16:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24