الإمارات تستعد لموجة جديدة من الأمطار بعد الهطول "التاريخي" الأخير.. فهل من داعٍ للقلق؟

تستعد دولة الإمارات لموجة جديدة من الأمطار، تبدأ اليوم الاثنين وتمتد إلى يوم الأربعاء، وذلك بعد هطول أمطار "تاريخية" شهدتها الأسبوع الماضي.



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أما غداً الثلاثاء، الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في المناطق الشرقية. بينما يوم الأربعاء ستكون فرصة هطول الأمطار ضعيفة على المناطق الشمالية الشرقية، بحسب المركز. وفي هذا الشأن، أفاد المركز الوطني للأرصاد (NCM)، في أحدث توقعاته أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة اليوم في المناطق الغربية من دولة الإمارات.أما غداً الثلاثاء، الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في المناطق الشرقية. بينما يوم الأربعاء ستكون فرصة هطول الأمطار ضعيفة على المناطق الشمالية الشرقية، بحسب المركز.



بدوره، قال خبير الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، د.أحمد حبيب، إنه على الرغم من وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، مساء الاثنين، وتوقع هطول أمطار إضافية على مناطق محددة من الإمارات، الثلاثاء، فإنه "لا يوجد سبب للقلق".



وأضاف أن "الوضع الحالي لا ينطوي على هطول أمطار غزيرة على الإطلاق، ولا يمكن مقارنته بحدث الأسبوع الماضي"، وفق ما نقلته صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.



من جانبه، أفاد "مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي"، بأن أمطارا محدودة قد تشهدها بعض المناطق اليوم وغداً.





كما تطرق المركز للحديث عن توقعات شهر أيار المقبل، مبيناً أن هناك توقعات بحدوث حالة جوية لكنها أشار إلى أن الصورة غير واضحة.



وشدد أنه في حال كان هناك حالة جوية قوية سيتم وضع تنبيهات أولاً بأول من المركز، محذرا من تداول الشائعات بهذا الشأن.



يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، بحسب المركز الوطني للأرصاد.



وكانت الأرصاد البحرية الإماراتية كشفت أن كمية الأمطار التي تعرضت لها الدولة خلال 15 دقيقة فقط تجاوزت 30 ملم، فيما كمية الأمطار تخطت 259 ملم في بعض المناطق. كما أضافت أن الجزء الشمالي من الدولة شهد أكبر كميات من الأمطار. (العربية)