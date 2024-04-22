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عربي-دولي

صحفية إسرائيلية تدخلُ دولة عربية.. من التقت ومع من تحدّثت؟

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:58
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أجرت هيئة البث الإسرائيلية عبر مراسلتها عدة حوارات صحفية مع عدد من سكان قطاع غزة الذين نزحوا من القطاع إلى مصر مؤخراً.

وقالت هيئة البث في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "النزوح.. حوار مع المحظوظين الذين تمكنوا من الخروج من قطاع غزة"، إن عشرات الآلاف من سكان غزة القطاع غادروا القطاع في الأشهر الأخيرة، وهم أولئك الذين يستطيعون دفع المبالغ الكبيرة اللازمة للقيام بذلك.
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وتحدثت مراسلة هيئة البث نوريت يوحنان، مع 3 من سكان القطاع داخل القاهرة واستمعت منهم إلى ما مروا به في الحرب.

وقالت يوحنان، إنه بعد مرور ستة أشهر على الحرب، أصبحت القاهرة ملجأ لسكان غزة الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، لافتة إلى أنها تحدثت مع ثلاثة ممن غادروا غزة، وجميعهم وصلوا إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية، بعد ستة أشهر في القطاع.

وقالت إحدى سكان حي الشجاعية التي جاءت إلى القاهرة مع زوجها وأطفالها الأربعة للمراسلة العبرية: "نحن هنا جسديا، لكن أفكارنا وقلوبنا في غزة، لقد غادرنا بدافع الضرورة، وليس طوعا".

وقالت يوحنان إن "سكان غزة الذين فروا إلى مصر يبحثون الآن عن عمل في مصر وإجراء مقابلات مع السلطات المصرية للحصول على تأشيرة إقامة من أجل الاستقرار في بلاد النيل".

وقال أحد سكان حي الرمال الذي غادر أيضا مؤخراً: "اضطررت إلى الخروج من القطاع بسبب الظروف القاسية التي مررنا بها مع زوجت وأولادي".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الغزيين يغادرون القطاع يوميا طوال الأشهر الأربعة الماضية، وقد وصل عددهم إلى أكثر من عشرة آلاف، قائلة: "أن أولئك الذين تحدثنا معهم هم المحظوظون، وأولئك الذين ليس لديهم خيار يبقون في غزة". (روسيا اليوم)
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