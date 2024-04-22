بعد استقاله رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية.. لابيد: على نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه

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ودعا رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو هاليفا، مضيفاً عبر حسابه على "إكس": "كان على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه". وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي اللواء أهارون هاليفا، الذي استقال بعد تحمله مسؤولية فشل التصدي لهجوم 7 تشرين الأول من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".ودعا رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو هاليفا، مضيفاً عبر حسابه على "إكس": "كان على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".



من جانبه، وجه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فلاديمير بيلياك، نداء مماثلا إلى نتنياهو، قائلا: "يجب أن يستقيل فورا، بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الأحداث المرتبطة بـ 7 أكتوبر أم لا".





وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 تشرين الأول، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة. (سكاي نيوز)