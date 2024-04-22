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بعد استقاله رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية.. لابيد: على نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه

Lebanon 24
22-04-2024 | 06:49
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وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي اللواء أهارون هاليفا، الذي استقال بعد تحمله مسؤولية فشل التصدي لهجوم 7 تشرين الأول من منصبه بأنه "أمر مشرف ومبرر".
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ودعا رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو هاليفا، مضيفاً عبر حسابه على "إكس": "كان على رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الشيء نفسه".

من جانبه، وجه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، فلاديمير بيلياك، نداء مماثلا إلى نتنياهو، قائلا: "يجب أن يستقيل فورا، بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الأحداث المرتبطة بـ 7 أكتوبر أم لا".


وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 تشرين الأول، والذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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