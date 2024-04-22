تفاصيل جديدة عن الصاروخ الذي طال قاعدة أصفهان.. تفوق سرعته سرعة الصوت!

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصاروخ المستخدم في الهجوم الإسرائيلي المزعوم على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية الأسبوع الماضي، هو صاروخ جو أرض تم تطويره محليا ويطلق عليه اسم 'Rampage' (الهيجان)".وأضافت الهيئة في تقريرها، أن الصاروخ الإسرائيلي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، تم التعرف عليه من صور الأضرار التي سببها الهجوم، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وبحسب الصحيفة، فإن صاروخ "Rampage" الذي يبلغ طوله 4.7 أمتار، يمكن أن يطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب اكتشافه واعتراضه باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية.ولفتت إلى أنه تم تصميم الصاروخ "Rampage"، الذي يزن أكثر من نصف طن وكُشف عنه لأول مرة عام 2018، لاختراق وتدمير المناطق المحمية مثل المخابئ، وفقا لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IWI) وصناعات الفضاء الإسرائيلية الذين عملوا على تطويره.جاء ذلك، بعد ساعات فقط من تقرير أميركي، قال إن الضربة الإسرائيلية المزعومة على الدفاعات الجوية الإيرانية بالقرب من موقع "نطنز" النووي في أصفهان، جاءت عبر "صاروخ عالي التقنية قادر على تجنب أنظمة الرادار الإيرانية"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".يذكر أن طهران كانت قللت من هذا الهجوم في تصريحات سابقة لمسؤوليها، نافية تعرضها لصواريخ أو غارات إسرائيلية، مكتفية بالقول إنها أسقطت بضع طائرات مسيّرة.فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن الهدف من الهجوم الإسرائيلي، هو سعي تل أبيب إلى تأكيد امتلاكها القدرة على ضرب إيران دون دخول مجالها الجوي أو حتى تفعيل منظومات دفاعها الجوي.وكانت صور للأقمار الصناعية أظهرت أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف فجر الجمعة الماضي القاعدة الجوية الثامنة في أصفهان على بعد 340 كم جنوب طهران، أصاب جزءًا مهمًا ومحددا من نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-300.كما بينت أن الضربة أدت إلى إتلاف أو تدمير رادار "الغطاء المتحرك" الذي يستخدم في أنظمة إس-300 لتتبع الأهداف القادمة. (العربية)