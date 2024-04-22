طهران كانت هدفاً لإسرائيل.. ولكن لماذا تراجعت عن ضربها؟





ونقلت صحيفة " نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل تراجعت عن خططها لشن هجوم مضاد أكثر شمولا على إيران بعد ضغوط دبلوماسية منسقة من الولايات المتحدة ودول أخرى، باعتبار أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد تم إحباطه.

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وقال المسؤولون إن "الإسرائيليين ناقشوا في الأصل، قصف عدة أهداف عسكرية في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بما في ذلك بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، ردا على الضربة الإيرانية في 13 نيسان". كان الهدف من الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان الإيرانية الجمعة، يشمل مناطق أوسع، غير أن ضغوط دولية مكثفة ساهمت في تقليص حجم الضربة، بحسب ما كشفته تقارير صحفية.ونقلت صحيفة " نيويورك تايمز" عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل تراجعت عن خططها لشن هجوم مضاد أكثر شمولا على إيران بعد ضغوط دبلوماسية منسقة من الولايات المتحدة ودول أخرى، باعتبار أن الهجوم الإيراني على إسرائيل قد تم إحباطه.وقال المسؤولون إن "الإسرائيليين ناقشوا في الأصل، قصف عدة أهداف عسكرية في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بما في ذلك بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، ردا على الضربة الإيرانية في 13 نيسان".

وأوضحت المصادر أن قوة الهجوم الإسرائيلي الذي كان متوقعا، كان سيدفع إيران للرد وهو ما كان من الممكن أن يضع المنطقة على حافة صراع إقليمي كبير. وبعدما حث الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب وزيري الخارجية البريطاني والألماني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منع نشوب حرب أوسع نطاقا، اختارت إسرائيل توجيه ضربة محدودة تجنبت أضرارا كبيرة، مما قلل من احتمالية التصعيد مستقبلا.



في المقابل ومن وجهة نظر المسؤولين الإسرائيليين، فقد أظهر الهجوم على أصفهان الإيرانية مدى اتساع وتطور الترسانة العسكرية الإسرائيلية.





وأطلقت إسرائيل في هجومها على إيران، عددا صغيرا من الصواريخ من طائرات متمركزة على بعد مئات الأميال غربها، وفقا لمسؤولين إسرائيليين واثنين من كبار المسؤولين الغربيين المطلعين على الهجوم.

وكانت عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة قد دعت إلى وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران بعد أن استهدفت الأخيرة إسرائيل بمسيرات وصواريخ ردا على الهجوم الإسرائيلي علىالقنصلية الإيرانية في سوريا، وهي الضربة التي قتل فيها 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.