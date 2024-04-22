السيسي وماكرون يحذران من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرين من حالة واسعة من عدم الاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، تلقاه الرئيس المصري، من نظيره الفرنسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين أول الماضي.

وأفادت الرئاسة المصرية في البيان ذاته، بأن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وشهد الاتصال الهاتفي "استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"، وفق المصدر ذاته.

وتطرق الرئيسان كذلك إلى "التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة" محذرين من "خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار".

وأكد أن تلك المخاطر "تفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس".

ووفق البيان المصري "اتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة".

وشدد الجانبان على أن "التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

( الأناضول)