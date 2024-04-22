Advertisement

عربي-دولي

السيسي وماكرون يحذران من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار

Lebanon 24
22-04-2024 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1190535-638494058972060824.jpeg
Doc-P-1190535-638494058972060824.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرين من حالة واسعة من عدم الاستقرار بالمنطقة.

 جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، تلقاه الرئيس المصري، من نظيره الفرنسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، بينما تستمر الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 تشرين أول الماضي.

 وأفادت الرئاسة المصرية في البيان ذاته، بأن السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 وشهد الاتصال الهاتفي "استعراض مستجدات الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية"، وفق المصدر ذاته.

 وتطرق الرئيسان كذلك إلى "التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة" محذرين من "خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار".

 وأكد أن تلك المخاطر "تفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس".

 ووفق البيان المصري "اتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة".

 وشدد الجانبان على أن "التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:40 | 2024-04-22
13:20 | 2024-04-22
13:02 | 2024-04-22
13:00 | 2024-04-22
12:42 | 2024-04-22
12:40 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24