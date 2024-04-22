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خلال ساعات.. قائد ثان بالجيش الإسرائيلي يعلن عزمه الاستقالة

Lebanon 24
22-04-2024 | 12:00
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أبلغ رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، رئيس الأركان هرتسي هاليفي مؤخرًا أنه ينوي إنهاء فترة ولايته البالغة ثلاث سنوات في تموز المقبل والتقاعد من الجيش.

 ويأتي إبلاغ فوكس بأنه ينوى التقاعد من الجيش بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بعد إقراره بـ"مسؤوليته" عن إخفاقات إبان هجوم 7 تشرين الأول.

 وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، لا توجد علاقة بين استقالة اللواء أهارون هاليفا ، ورحيل فوكس، الذي لم يكن متورطا في الإخفاقات التي أدت إلى 7 تشرين الأول.

 وقال الجيش في بيان إن "الجنرال أهارون هاليفا طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته القيادية كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من تشرين الأول".

 وهاليفا الذي يخدم في الجيش منذ 38 عاما، هو أول مسؤول رفيع المستوى يستقيل من منصبه لفشله في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس.

 وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد تحدث في وقت سابق عن نية أربعة من كبار مسؤولي الجيش الاستقالة والتقاعد.

( سكاي نيوز)
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