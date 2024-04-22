توقيف 47 طالبا خلال وقفات تضامن مع فلسطين بجامعة ييل الأميركية

أوقفت الشرطة الأميركية، الاثنين، 47 طالبا على الأقل خلال وقفات تضامن مع الفلسطينيين بجامعة ييل الأميركية.

وقالت جامعة ييل، في بيان، إنها طلبت مرارا وتكرارا الطلاب المتظاهرين مغادرة ساحة الجامعة، وحذرت من احتمال توقيفهم، أو مواجهة تأديب جامعي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ووفقا للجامعة، أوقفت الشرطة الأميركية 47 طالبا الاثنين.

وأضاف البيان أن "الطلاب الموقوفبن يمكن أن يخضعوا للتأديب من قبل جامعة ييل نفسها، الأمر الذي قد يفرض عليهم تعليق الدراسة".

وأشارت الجامعة إلى أن "الإجراءات ضد الطلاب جاءت بسبب رفضهم مغادرة ساحتها (خلال وقفات تضامن مع فلسطين)، ما هدد أمن مجتمع ييل بأكمله، وأعاق الوصول إلى مرافق الجامعة".

( الأناضول)