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ملك الأردن يجدد المطالبة بوقف الحرب على غزة ويحذر من توسع الصراع

Lebanon 24
22-04-2024 | 12:40
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جدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الإثنين، المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة، محذرا من أن التصعيد قد يوسع دائرة الصراع واستقرار بالمنطقة.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

 وذكر البيان أن الملك عبد الله وسانشيز بحثا خلال الاتصال الهاتفي "التطورات في المنطقة".

 وحذر الملك وفق البيان ذاته من أن "التصعيد الذي تشهده المنطقة قد يوسع دائرة الصراع ويهدد أمنها واستقرارها" إثر تبادل إسرائيل وإيران مؤخرا هجمات على خلفية اتهامات من طهران لتل أبيب بقصف بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة السورية دمشق.

 وشدد الملك على "ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بكل الطرق المتاحة".

( الأناضول)
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