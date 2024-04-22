إيران الباحثة عن المجد.. هل تلجأ لتجربة نووية في الصحراء؟

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عقب التطورات الأخيرة، يلوح في الأفق عودة الأزمة النووية الإيرانية حيث لوّح قيادي بالحرس الثوري الإيراني، أحمد حق طلب، بالقول إن إيران قد تراجع "عقيدتها النووية".ونقلت وكالة "تسنيم" عن قائد هيئة حماية المنشآت النووية القول إن، تهديدات "الكيان الصهيوني" ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل من الممكن "مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية والتحول عن اعتباراتنا السابقة".وفي ظل التهديد الإسرائيلي بالرد على رغم الدعوات الدولية للتهدئة، شدد حق طالب على أنه "تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني"، مؤكدا أن "يدنا على الزناد لإطلاق الصواريخ القوية لإبادة الأهداف المحددة" في حال استهدفت إسرائيل منشآت إيرانية، بحسب تعبيره.وتساءلت صحيفة "وول ستريت جورنال" حول ما إذا كان وضع طهران سيكون أفضل لو قامت بتجربة سلاحها النووي؟ وهل كانت "إسرائيل" ستهاجم إحدى مدنه مع احتمال ظهور سحابة دخان تصل إلى فوق "تل أبيب"؟ولفتت الصحيفة في تحليل أعده مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إلى أن التقييمات الاستخباراتية الأميركية مرتاحة إلى استنتاج أن "إيران تستخدم برنامجها النووي لبناء نفوذها التفاوضي، والاستجابة للضغوط الدولية"، ليصبح هذا البرنامج أداة من أدوات الدبلوماسية الإيرانية، بحسب قناة "الحرة" الأميركية.ومنذ بدء الحرب في غزة، وتنامي العداء بين "إسرائيل" وإيران، فلا شيء أفضل من "الخوف" من استخدام كل طرف السلاح النووي، إذ إن استخدام مثل هذه الأسلحة سيؤدي إلى "تغيير الكثير" من الأمور وفقا للتحليل.ويرجح خبراء امتلاك "إسرائيل" أسلحة ذرية، علما بأنها لم تنف أو تؤكد هذا الأمر. في المقابل، تتهم "إسرائيل" ودول غربية إيران بالسعي لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام وتؤكد سلمية برنامجها النووي.وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع "سلاحين نوويين"، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.ويشير التحليل إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول فقد صدمت الولايات المتحدة و"إسرائيل" بـهجمات حماس، والهجمات الإيرانية المباشرة على "إسرائيل" لأول مرة منذ 45 عاما من العداء بين الطرفين، وربما قد تكون المفاجأة التالية بحدوث "هزة زلزالية غير مبررة في إحدى صحارى إيران".ويحذر التحليل الغرب من عدم التقليل من حاجة خامنئي إلى تحقيق "إرث مجيد"، وهو ما قد يدفعه للتفكير بشكل جديد "ما إذا كان من الأفضل اختبار السلاح النووي أم لا؟".(عربي21)