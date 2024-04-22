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صحيفة تكشف.. إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحماس

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:00
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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، إن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم ارتباط موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحركة حماس.

 جاء ذلك بحسب ما نقلته "الغارديان" عن مراجعة مستقلة لعمل وكالة الأونروا أجرتها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة تمت بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية.

 وجاء في المراجعة، أن "الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وبالمقابل لم تبلغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفيها".

 وتوضح مراجعة كولونا، التي تمت صياغتها بمساعدة 3 معاهد أبحاث ومن المقرر نشرها في وقت لاحق الاثنين، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي الأونروا في الارتباط مع حماس أو الجهاد الإسلامي.

 وأشارت المراجعة إلى أنه في آذار الماضي "أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية، ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك".

 وشددت المراجعة أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في آذار، ومرة أخرى في نيسان، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق".

 وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا "لا غنى عنها" للفلسطينيين في أنحاء المنطقة.

( الأناضول)
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