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عربي-دولي

عاصفة رملية تشلّ حركة المطار في ليبيا

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:02
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تسببت عاصفة رملية قوية في ليبيا بتعطيل حركة الطيران في شرق البلاد، إذ أدت إلى إغلاق المصالح الحكومية والمدارس.

وأعلنت السّلطات في الشّرق مساء الأحد، يومي الاثنين والثلاثاء "عطلتين رسميتين بسبب سوء الأحوال الجوية" في كافة الإدارات العامة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
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كذلك، صدرت تعليمات بوضع حواجز أمان وإنفاذ للقانون على الطرق العامة، لتنظيم حركة المرور وحركة الأشخاص في المناطق التي تكون الرؤية فيها ضعيفة.

وأُعلنت حالة التأهب في مدينة درنة بشرق ليبيا، للوقاية وحماية السكان المتضررين.

كذلك، هبت رياح عنيفة على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، جعلت الرؤية سيئة للغاية واجبرت الناس على البقاء في منازلهم.

وفي إجراء وقائي، تم تعليق الحركة الجوية الاثنين حتى إشعار آخر في جميع مطارات المنطقة، بما فيها مطار بنينا في بنغازي، حيث غطت المدرج طبقة سميكة من الرمال، بحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المحملة بالرمال إلى حدود 60 أو 70 كلم في الساعة، وفق وسائل إعلام محلية أيضا.

وقال صالح العمروني مدير المطار إن "جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بنينا تم تأجيلها بسبب انعدام الرؤية وسوء الأحوال الجوية".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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