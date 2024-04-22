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فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:20
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طلبت فلسطين، الاثنين، عقد جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات الأراضي الفلسطينية وخاصة "جرائم الإبادة الجماعية" في غزة وتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.

 جاء ذلك خلال إعلان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

 وقال العكلوك إن "دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن".

 وأضاف: "طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".

( الأناضول)
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