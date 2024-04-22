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ماكرون: عازمون على "تعزيز التدابير" ضد إيران

Lebanon 24
22-04-2024 | 13:40
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أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي ينيامين نتنياهو، الإثنين، أن باريس عازمة على تعزيز تدابيرها ضد "محاولات إيران زعزعة الاستقرار الإقليمي".

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، الاثنين، وفقا لبيان صحفي صادر عن الإليزيه.

 وأعرب ماكرون مجددا عن تضامنه مع إسرائيل في أعقاب "الهجوم غير المسبوق" الذي شنته إيران ليلة 13 إلى 14 نيسان الجاري بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والذي قالت تل أبيب إنها "صدته بنجاح بدعم من شركائها الدوليين"، وردت عليه بهجوم محدود نفذته بطائرات مسيرة على مرافق إيرانية بتاريخ 19 نيسان.

 وأشار ماكرون إلى أن الهجوم "غير المقبول" الذي شنته إيران على إسرائيل "سيزيد من خطر التصعيد العسكري"، مشددا على "ضرورة تجنب اندلاع حريق في المنطقة".

 ودعا الرئيس الفرنسي "جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس".

 وأشار إلى أن فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها لتجنب هذا التصعيد، مضيفا: "عازمون على تعزيز التدابير لمواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران"، دون الكشف عن طبيعة هذه التدابير.

 وشدد ماكرون على الجهود التي تبذلها فرنسا بالتنسيق مع شركائها الدوليين "للعمل من أجل وقف التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".

 ودعا إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف".

( الأناضول)
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