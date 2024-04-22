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رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال لا يريد لشعبنا أن يعيش

Lebanon 24
22-04-2024 | 14:00
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اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الإثنين، إسرائيل بأنها لا تريد السلطة الفلسطينية ولا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وإنما تسعى لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

 جاءت تصريحات مصطفى خلال تفقده مدينة طولكرم ومخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية للاطلاع على الدمار الذي لحق بهما عقب عملية عسكرية إسرائيلية، وفق بيان صادر عن مكتبه وصل الأناضول نسخة منه.

 وقال مصطفى: "الاحتلال لا يريد لشعبنا أن يعيش، ولا يريد للسلطة الوطنية أن تكون بين أبناء شعبها، ولا يريد لأونروا أن تقوم بواجبها".

 وأضاف: "سيبقى شعبنا رافعا رأسه رغم كافة التحديات والصعوبات، فغزة ستبقى رمز العزة، والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ومخيم نور شمس سيبقى النور لشعبنا، والذي لا يمكن أن يتخلى عن حقوقه، وتطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 وتابع أن "ما يجري من عدوان الاحتلال بحق مخيم نور شمس وجميع مخيماتنا وأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، جريمة ممنهجة ومستمرة، يريد من خلالها إدامة احتلاله إلى الأبد حتى لا ينال شعبنا حريته".

 وتعهد مصطفى بالقيام "بكل ما هو مطلوب من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، لبناء ما دمره الاحتلال".

( الأناضول)
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