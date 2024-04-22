السيسى ورئيس وزراء إسبانيا: ضرورة إنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة الأمن بالإقليم

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من خطورة التصعيد الإسرائيلي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري الاثنين، من سانشيز، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، وفق الرئاسة، بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة، وتم استعراض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدا "وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التوتر الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم".

كما شددا على "محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وخاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين".

وحذرا من "خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة".

( الأناضول)