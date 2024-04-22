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عربي-دولي

"الحوثي" تحث قواتها على التصعيد في البحرين الأحمر والعربي

Lebanon 24
22-04-2024 | 15:00
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حثت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، قواتها على تصعيد عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

 جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحوثيين نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بعد اكتشاف مقابر جماعية لمئات الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال توغله في خان يونس جنوب قطاع غزة.

 وقال البيان: "للشهر السابع على التوالي تستمر جرائم الإبادة الجماعية للعدو الإسرائيلي، وآخرها المجزرة الوحشية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

 وأضاف أن "ما يلاقيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة من جرائم إبادة جماعية تعكس مستوى لا مثيل له في الحقد والإجرام الصهيوني".

 ودعا البيان "القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) إلى تصعيد عملياتها ضد الملاحة الصهيونية ومن يرتبط بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".

 وشدد على "استمرار الشعب اليمني في موقفه المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

 وأوضح أنه "لولا الدعم الأميركي والغربي والصمت العربي المخزي والعجز الأممي، لما حدث الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

 ووجه "نداء الإنسانية للعالم أن يتحرك لوقف الإجرام الصهيوني في غزة".

( الأناضول)
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