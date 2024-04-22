الرئيس الألماني يجلب معه إلى تركيا "وجبة شاورما"

قدّم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الاثنين، الشاورما التركية لضيوف مأدبة أقامها في إسطنبول على هامش زيارته الرسمية لتركيا.

وأقام الرئيس الألماني المأدبة في مصيف تابع للسفارة الألمانية بمدينة إسطنبول، وقام بتقطيع بعض الشاورما بنفسه من أجل ضيوفه.

واصطحب شتاينماير من ألمانيا صاحب مطعم شاورما تركية يدعى عارف كليتش، ينتمي للجيل الثالث من الأتراك المقيمين بألمانيا.

وعبر الرئيس الألماني عن سعادته لاصطحاب كليتش، لافتاً إلى أن الشاورما "كباب تركي الأصل وبات وجبة وطنية في ألمانيا".

ولفت إلى أن الشاورما التركية هي الوجبة السريعة الأكثر شعبية وبيعاً وتصديراً في بلاده.

( الأناضول)