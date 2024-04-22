Advertisement

عربي-دولي

زلزال قوي يضرب تايوان بعد سلسلة من الهزات

Lebanon 24
22-04-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1190633-638494233136320164.jpeg
Doc-P-1190633-638494233136320164.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرضت العاصمة التايوانية تايبيه، لسلسلة من الزلازل مساء الاثنين، وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن أقوى هزة كانت بقوة 5.9 درجة مصدرها شرق مدينة هوالين.

وكانت المنطقة مركز زلزال بقوة 7.4 درجة وقع في الثالث من نيسان، مما تسبب في انهيارات أرضية أغلقت الطرق حول المنطقة الجبلية، في حين تعرضت المباني في مدينة هوالين الرئيسية لأضرار بالغة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، ضرب الزلزال القوي الأول الذي وقع يوم الاثنين بقوة 5.5 درجة تايوان حوالي الساعة 5.08 مساء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، ويمكن الشعور به في العاصمة تايبيه.

وأعقبتها سلسلة من الهزات الارتدادية والزلازل، كان أشدها وقعا حوالي الساعة 10.15 مساء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية إن الزلزال بقوة 5.9 درجة.

( الجديد)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:20 | 2024-04-23
00:18 | 2024-04-23
23:52 | 2024-04-22
23:30 | 2024-04-22
23:27 | 2024-04-22
23:25 | 2024-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24