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عربي-دولي

عددهم وصل إلى 25 ألفا.. الجيش الروسي يستعد لاجتياح نقطة استراتيجية أوكرانية

Lebanon 24
22-04-2024 | 15:48
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قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، إن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.

وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وقال نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية"الوضع حول البلدة صعب لكنه تحت السيطرة... مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".






وأضاف في تصريحات أذاعتها قناة سوسبيلن العامة "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه".

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قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين، إن روسيا لديها ما بين 20 و25 ألف جندي يحاولون اقتحام بلدة تشاسيف يار بشرق أوكرانيا والقرى المحيطة بها ووصف الوضع في المنطقة بأنه صعب.

وتسيطر أوكرانيا على كل تشاسيف يار الواقعة على أرض استراتيجية مرتفعة في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا، لكن القيادة العسكرية في كييف قالت إن روسيا تريد السيطرة على البلدة بحلول التاسع من مايو الذي يصادف ذكرى يوم النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.
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وقال نزار فولوشين المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية"الوضع حول البلدة صعب لكنه تحت السيطرة... مدافعونا يتلقون تعزيزات ويعملون على استقرار الخط".

وأضاف في تصريحات أذاعتها قناة سوسبيلن العامة "هناك ما بين 20 و25 ألف جندي روسي يحاولون اقتحام تشاسيف يار وأطراف التجمعات السكانية القريبة منه". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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