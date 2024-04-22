أوكرانيا تنتظر وتترقب.. غزو روسي ضخم في هذا الموعد

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حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف من أن الوضع على الجبهة الأوكرانية سيسوء في منتصف أيار وأوائل حزيران، مع تزايد المخاوف من هجوم روسي جديد.وقال بودانوف: "دعونا لا نخوض في الكثير من التفاصيل لكن ستكون هناك فترة صعبة"، لافتاً إلى أن الجيش الروسي ينفذ عملية معقدة.وأضاف: "نعتقد أن وضعاً صعباً إلى حد ما ينتظرنا في المستقبل القريب، لكن يجب أن نفهم أنه لن يكون كارثياً". وأضاف: "لن تكون نهاية العالم خلافاً لما يقوله كثيرون في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك مشاكل اعتباراً من منتصف أيار".ويمر الجيش الأوكراني بمرحلة حساسة؛ إذ يواجه نقصاً في المجندين الجدد والذخيرة بسبب التأخير الكبير في تسلم المساعدات الغربية، ولا سيما الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.في المقابل، تواصل القوات الروسية الأكثر عدداً والأفضل تسليحاً، التقدم نحو الشرق، وتطالب باستمرار بالسيطرة على قرى صغيرة في دونباس.وفي شباط، سيطرت موسكو على مدينة أفدييفكا المحصنة وتسعى للسيطرة على مدينة تشاسيف يار الاستراتيجية.وهذه المدينة الواقعة على مرتفع، تبعد أقل من ثلاثين كيلومتراً جنوب شرق كراماتورسك، المدينة الرئيسية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية التي تعد مركزاً مهماً للسكك الحديدية والخدمات اللوجيستية للجيش الأوكراني. وتخشى كييف هجوماً روسياً أقوى في الصيف.(عربي بوست)