كيم جونغ أون يشرف على مناورة تحاكي هجوماً نووياً مضاداً

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مناورة تحاكي هجوماً نووياً مضادّاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الثلاثاء.

وقالت الوكالة الرسمية إنّه خلال المناورة التي جرت الإثنين وتضمّنت وحدات صواريخ متعدّدة ضخمة للغاية أشاد كيم بقوة ودقة الصواريخ التي أصابت هدفها على جزيرة تقع على بُعد 352 كلم.

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