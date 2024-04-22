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عربي-دولي

أوكرانيا والولايات المتحدة تباشران العمل على اتفاق أمني

Lebanon 24
22-04-2024 | 19:30
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أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أن "البلدين باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي".
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: "إن فريقينا - أوكرانيا والولايات المتحدة - باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكداً أيضا أن "كييف وواشنطن أحرزتا تقدّماً في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".
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وقد أقرّ مجلس النواب الأميركي، السبت، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ61 مليار دولار بعدما بقيت عالقة طوال أشهر بسبب صراعات سياسية داخلية في واشنطن.

والإثنين وعد بايدن، في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، بأن يرسل اليه سريعاً مساعدات عسكرية مهمة ما أن يصادق الكونغرس الأميركي نهائيا عليها، مشددا على أن هذه المساعدات ستلبّي الاحتياجات الملحّة لأوكرانيا في ساحة المعركة وعلى صعيد الدفاع الجوي.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أنا ممتنّ لجو بايدن لدعمه الراسخ لاوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية"، موضحاً أن "نظيره الأميركي أكد له أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".
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