19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الإدّعاء في قضية "شراء الصمت": ترامب أفسد انتخابات 2016
Lebanon 24
22-04-2024
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأميركية في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت" إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016 من خلال محاولته التستر على علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما قال محاميه إن ترامب بريء.
Advertisement
كما استمع المحلفون لفترة وجيزة في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول وهو الناشر السابق لمجلة ناشونال إنكويرر ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز في عام 2016 للتكتم على لقاء جنسي تقول إنه جرى قبلها بعشر سنوات. ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع اللقاء.
وصور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك جنسي مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو: "كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه" مضيفا "هذا احتيال على الانتخابات".
وقال تود بلانش محامي ترامب لهيئة المحلفين إن "الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفا أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية".
وأضاف: "ليس هناك خطأ في محاولة التأثير على الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة".
وكان ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، يرتدي ربطة عنق زرقاء وبذلة زرقاء داكنة، وشاهد إجراءات المحكمة وهو يتحدث من حين لآخر إلى محاميه. وكان حارس شخصي بسماعة أذن يجلس خلفه مباشرة.
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استنادا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
Lebanon 24
عُطل رسمية جديدة.. إليكم مواعيد أيامها
06:51 | 2024-04-22
22/04/2024 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
Lebanon 24
عناق وقُبلات.. لقطات رومنسية تجمع رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز على البحر (فيديو)
04:11 | 2024-04-22
22/04/2024 04:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
15:10 | 2024-04-22
22/04/2024 03:10:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة ممثلة معروفة بعد صراع مع السرطان.. من هي؟
09:54 | 2024-04-22
22/04/2024 09:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
Lebanon 24
تأجيل حفل هيفاء وهبي وإليسا في الإمارات.. والسبب؟
11:30 | 2024-04-22
22/04/2024 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:20 | 2024-04-23
بن غفير يحرّض على قتل الأسرى الفلسطينيين.. لمصالح سياسيّة!
00:18 | 2024-04-23
طهران تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي فرض قيود إضافية "غير قانونية" عليها
23:52 | 2024-04-22
سامي بن.. من سائح أميركي إلى جندي إسرائيلي يقتل ويرتكب جرائم حرب
23:30 | 2024-04-22
بايدن يلتقي بمشرعين معارضين لحملة إسرائيل على غزة
23:27 | 2024-04-22
فقدت إحدى العجلات خلال إقلاعها.. حادث جديد لطائرة بوينغ (فيديو)
23:25 | 2024-04-22
انقسامات في الولايات الأميركية بسبب غزة
فيديو
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
23/04/2024 07:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
Lebanon 24
وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره (فيديو)
04:28 | 2024-04-20
23/04/2024 07:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
Lebanon 24
يتحرّك مثل البشر وآخر يفهم لغاتهم.. جيل جديد من الروبوتات (فيديو)
03:00 | 2024-04-20
23/04/2024 07:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24