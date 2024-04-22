وزير الخارجية السعودي: المملكة أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة (فيديو)

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة.



وقال الأمير فيصل بن فرحان في حديث لـ "العربية" أيضاَ إن رؤية المملكة تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الإضطرابات.



الاعتراف بدولة فلسطين

كذلك اوضح أن هناك حديثاً يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً الى أن هذا أمر إيجابي جداً.

وزير الخارجية السعودي لـ #العربية: ما زلنا أكثر تفاؤل في استقرار وأمن المنطقة.. ورؤية #السعودية تدفع نحو التنمية والإعمار و الاستقرار ليس إلى الاضطرابات

عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/n0IlJCMoWb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 22, 2024 Advertisement

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دوقية لوكسمبورغ.



تحقيق السلام والأمن

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.



كما تطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.(العربية)



