صاروخ "رامبيج" الإسرائيلي.. هذه ابرز المعلومات عنه

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الصاروخ الذي استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية، الأسبوع الماضي، ونسب إلى إسرائيل، هو -في الواقع- صاروخُ من نوع "رامبيج" (Rampage).



وصممت هذا الصاروخ الفرط صوتي، شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) لاستخدامه ضد أهداف مثل "مراكز الاتصالات والقيادة وقواعد القوات الجوية ومراكز الصيانة والبنية التحتية"، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

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مواصفاته الفنية

تصف الشركة الصاروخ، الذي يزن 570 كلغ، بأنه "سلاح ضربات دقيقة بعيد المدى، جو-أرض".



يتميز صاروخ "رامبيج" بقدرة عالية ومرونة تشغيلية ويتيح ضربات جوية ضد أهداف "عالية القيمة" وفق موقع "إلبيت سيستمز".



لتقليل احتمالية الاكتشاف والاعتراض من الدفاعات الجوية، يتمتع صاروخ "رامبيج" بخاصية التخفي كأحد ميزاته المهمة التي تمكنه من اختراق المجال الجوي المحمي وضرب الأهداف مع تقليل خطر اكتشافه.



الوزن: 570 كغم

الطول: 4.7 م

القطر: 306 مم

التوجيه: GPS/INS مع قدرات مضادة للتشويش

رأس حربي متعدد الاستخدامات.



وبحسب ملف التعريف الذي قدمه الموقع فإن صاروخ "رامبيج" قابل للبرمجة مسبقًا أو أثناء الرحلة، ولديه نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية /INS مع قدرات مضادة للتشويش، ورأس حربي للأغراض العامة وقدرات إطلاق النار والتخفي.



أهدافه

يتيح هذا الصاروخ ضربات صاروخية ضد أهداف ذات قيمة عالية مثل قواعد القوات الجوية وأبراج المراقبة ومواقع الدفاع الجوي وتخزين الذخيرة والمخابئ والمراكز اللوجستية والبنية التحتية للاتصالات ومرافق البنية التحتية الأخرى.



يتوافق "رامبيج" مع مجموعة متنوعة من الطائرات ويتميز بطرق مختلفة للربط بين الطائرات والأسلحة: مستقل، عبر نظام إلكترونيات الطيران أو لاسلكيًا مع جهاز محمول داخل قمرة القيادة.



تجارب سابقة

نقل تقرير سابق لموقع "ميسيل ثريت" عن المحلل الحربي، باباك تاغفاي، قوله إن القوات الجوية الإسرائيلية، استخدمت صاروخ "رامبيج" لأول مرة في 13 نيسان 2019.

وقتها، أطلق سلاح الجو الإسرائيلي صواريخ رامبيج من طائرات أف-16 لاستهداف منشأة لإنتاج وتخزين الصواريخ في مصياف، جنوب غرب مدينة حماة في سوريا.



وأظهرت صور نشرتها شركة الاستخبارات الجيومكانية ImageSat International تدمير مستودعٍ للصواريخ.



ومن المرجح -يؤكد الموقع- أن المنشأة كانت تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني، وكانت محمية بدفاعات جوية من طراز S-300 وS-400، وهذا على الأرجح هو السبب وراء اختيار سلاح الجو الإسرائيلي استخدام صاروخ "رامبيج" الموجه بدقة.