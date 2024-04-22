سامي بن.. من سائح أميركي إلى جندي إسرائيلي يقتل ويرتكب جرائم حرب

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يوثّق "سامي بن"، وهو مواطن أميركي من لوس أنجلوس يخدم كجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، اللحظات التي يخوضها في القتال في قطاع غزة.ويذكر الجندي على حسابه في إنستغرام، أن حسابه هذا، هو لتوثيق رحلته بصفته جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، حيث يهدف من عمليات النشر إلى تحفيز الجنود واليهود في أنحاء العالم للقدوم والقتال في غزة.واللافت أن عملية التحفيز تلك تقوم على نشر مقاطع مصورة لجرائم يرتكبها في حق الفلسطينيين، يمكن تصنيفها على أنها جرائم حرب.وتعتبر هذه المشاهد التي ينشرها سامي متفاخرًا بها، دليلًا يمكن تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدامها ضده.لكن على الرغم من ستة أشهر من تنفيذ "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، لم تتخذ المؤسسات الدولية موقفًا حاسمًا ضد إسرائيل لمنعها.وسامي ليس جنديًا مزدوج الجنسية، وليس إسرائيليًا في الأصل، وإنما كان في رحلة سياحية في فلسطين المحتلة حين وقع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.والشهران اللذان قضاهما سامي في غزة ارتكب فيهما كثيرًا من الجرائم، حيث قتل مدنيين، وفجر بيوت آخرين وحاصر مستشفيات واعتقل مسنين وقتل أطفالًا ونساء، بحسب الجزء الذي نشره.(العربي)