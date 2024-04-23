زلازل تضرب تايوان بعضها بقوة 6,3 درجات

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ضرب زلزالان جديدان تايوان فجر الثلاثاء، بلغت قوة أشدّهما 6,3 درجات، وذلك غداة سلسلة هزات أرضية ضربت الجزيرة، بحسب ما أفادت الوكالة المركزية للأرصاد الجوية.وقالت الوكالة إنّ زلزالاً بقوة 6 درجات وقع في الساعة 2,26 فجراً (18,26 بتوقيت غرينتش الاثنين) تلاه بعد ست دقائق فقط، في مقاطعة هوالين شرقي الجزيرة، زلزال أعنف بلغت قوته 6,3 درجات.من جهتها، قالت الوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي إنّ قوة الهزة الأولى بلغت 6,1 درجة والثانية 6 درجات.وشعر مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة تايبيه بهذين الزلزالين.وقال لفرانس برس السائح أوليفييه بونيفاسيو الذي كان موجوداً في حيّ دان بالعاصمة التايوانية "كنت بصدد غسل يديّ حين شعرت فجأة بما اعتقدت أنّه دوار".وأضاف "دخلت غرفتي ولاحظت أنّ المبنى كان يهتزّ، وسمعت صرير المكتب".من ناحيتها، أعلنت فرق الإطفاء في هوالين إنها أرسلت في الحال طواقم إلى مركز الزلزال، مشيرة إلى أنّه لم يتمّ الإبلاغ في الحال عن وقوع إصابات.وأتى هذان الزلزالان بعد سلسلة هزات أرضية ضربت الجزيرة اعتباراً من مساء الاثنين.ووقعت أول هزّة أرضية في الساعة 17,08 (09,08 بتوقيت غرينتش) وقد بلغت قوتها 5,5 درجات وشعر بها أيضاً سكان تايبيه.وأعقبت هذه الهزة، بحسب صحافيين في فرانس برس، سلسلة هزات ارتدادية، كان أعنفها في الساعة 20,15 (14,15 بتوقيت غرينتش) وقد بلغت قوتها 5,9 درجات وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية المحلية.وكانت تايوان تعرضت في بداية الشهر الجاري لزلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات، وهو الأشد الذي يضرب البلاد في ربع قرن.وأدى الزلزال إلى وفاة 13 خصا وإصابة نحو 1100 شخص بجروح.