خلال تدريب عسكري.. تصادم طائرتي هليكوبتر وسقوط قتلى في ماليزيا (فيديو)

أعلنت البحرية الماليزية في بيان ان 10 أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتين هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.



وأضافت: "الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح الثلاثاء (0132 بتوقيت غرينتش)".



وقالت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".



وفي مقطع فيديو متادول على منصة "إكس" يظهر في الجو حوالي 8 طائرات في عملية تحليق جماعية.

BREAKING: 🇲🇾 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R — Megatron (@Megatron_ron) April 23, 2024 Advertisement

وبعد لحظات من ظهور الطائرات سقطت بشكل فجائي طائرتان من المجموعة.



ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل أكثر عن الحادث.(سكاي نيوز)







