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عربي-دولي

مادورو: الحرب أعمال تجارية لأميركا

Lebanon 24
23-04-2024 | 02:13
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وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرار الكونغرس الأميركي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأنه "غير أخلاقي".

وقال مادورو: "لماذا الولايات المتحدة لا توافق كإجراء طارئ على تخصيص 95 مليار لإنهاء الهجرة من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وضمان التنمية القوية لبلداننا؟ إنهم لا يخصصون دولارا واحدا للتنمية، لكنهم يوافقون على 95 مليار دولار للحرب، لماذا؟ لأن الحرب هي أعمال تجارية كبيرة لهم".
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وأضاف: "لدى الولايات المتحدة 50 ولاية، 21 منها تنتج أسلحة، وهذه الـ 95 مليارا ليست لصالح شعب أوكرانيا، ولا لإنهاء الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين، ولا للتنمية، إنهم يريدون تطوير صناعة الأسلحة الأمريكية، ما يفعلونه غير أخلاقي".

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا، وعلى مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضها 112 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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