شخصياً.. كيم أشرف على مناورة تُحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"

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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً".وأتى هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إنّه خلال المناورة التي جرت أمس الاثنين وشاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.وأوضحت الوكالة أنّ كيم "أشرف على تدريب تكتيكي مشترك يحاكي هجوماً نووياً مضادّاً".راجمات صواريخوأضافت أنّ هذه المناورة شاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، مؤكّدة أنّ الصواريخ "المجهّزة برؤوس حربية نووية مقلّدة (...) أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كيلومتراً.ونقلت الوكالة عن كيم "أعرابه عن ارتياحه الكبير" لنجاح هذه التدريبات.وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أمس الاثنين أنّ الصواريخ الكورية الشمالية أُطلقت من منطقة بيونغ يانغ وحلّقت لمسافة تناهز 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرقي شبه الجزيرة الكورية.ووصف الجيش الكوري الجنوبي هذه التجربة بأنها "استفزاز صارخ".بدورها، أكّدت اليابان أنّها رصدت إطلاق كوريا الشمالية هذه الصواريخ. (العربية)