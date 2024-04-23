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عربي-دولي
التحقيقات تُربك القادة في إسرائيل.. والإستقالات قد تتوالى
Lebanon 24
23-04-2024
|
02:21
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توقعت وسائل إعلام عبرية أن تجر استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة أو بعد صدور نتائج التحقيقات في 7 تشرين الأول.
ورجحت وسائل الإعلام أن يكون بين القيادات المتوقع أن تقدم استقالتها بعد اللواء أهارون هاليفا، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونائبه أمير برعام، إلى جانب قائد فرقة غزة أفي روزينفلد، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان رغم أنه كان في منصبه لمدة شهرين فقط قبل 7 تشرين الأول الماضي.
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كما رجحت أن يقدم سلفه أليعزر طوليدانو استقالته أيضا، وكذلك بالنسبة لقائد شعبة العمليات شلومي بيندر، الذي يتوقع أن يقدم استقالته بسبب الانتقادات التي وجهت له بخصوص نقل كتائب من قيادة فرقة غزة إلى الضفة الغربية عشية 7 تشرين الأول.
ووتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تجر استقالة هاليفا استقالات كثيرة داخل شعبة الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا بالعبرية باسم "أمان"، خلال الأسابيع المقبلة أو بعد صدور التحقيقات الداخلية في الجيش، المتوقعة خلال الصيف المقبل.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن هاليفا "قرر الاستقالة من منصبه، على خلفية فشله في التنبؤ بهجوم 7 تشرين الأول"، وتعد هذه أول استقالة رسمية لقائد رفيع في إسرائيل، بينما تتواصل المطالبات في الشارع الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين عن الفشل في الكشف والتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى".
المصدر:
روسيا اليوم
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