بوجه الغزو الروسي.. أوكرانيا تحاول الصمود في الأمتار الأخيرة داخل "نوفوميخيليفكا"

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس الإثنين، إن قواتها الجنوبية سيطرت بالكامل على نوفوميخيليفكا "وحسنت الوضع التكتيكي على جبهة القتال". أعلنت روسيا، أن قواتها سيطرت على قرية نوفوميخيليفكا الواقعة على بعد 40 كيلومتراً جنوب غربي مدينة دونيتسك الأوكرانية في ثاني تقدم تعلنه خلال يومين، لكن الجيش الأوكراني قال إنه لا يزال يسيطر على القرية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس الإثنين، إن قواتها الجنوبية سيطرت بالكامل على نوفوميخيليفكا "وحسنت الوضع التكتيكي على جبهة القتال".

لكن يفهين شماتاليوك، قائد اللواء 79 للهجوم البرمائي الأوكراني، الذي يقاتل على خط المواجهة في دونيتسك، قال إن قواته تسيطر على 15 إلى 20% من القرية، في حين أن بقيتها تحت "سيطرة النيران" الأوكرانية.



وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية نشرت على صفحة اللواء على فيس بوك، "لن نتحرك في أي مكان سوى الأمام".

وأفادت روسيا يوم الأحد، بأنها سيطرت على قرية بوهدانيفكا الواقعة إلى الشمال.

وتقع بوهدانيفكا شمال شرقي تشاسيف يار، وهي بلدة استراتيجية على أرض مرتفعة يمكن أن تفتح الطريق أمام روسيا للتقدم في العديد من "المدن الحصينة" في شرق أوكرانيا في حال الاستيلاء عليها.(24.ae)



