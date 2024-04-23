Advertisement

عربي-دولي

موجة حارة تستمر 3 أيام.. تحذير من كتل هوائية صحراوية في مصر

Lebanon 24
23-04-2024 | 03:48
A-
A+
Doc-P-1190781-638494662551203293.png
Doc-P-1190781-638494662551203293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إلى حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة تستمر لمدة 3 أيام، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى الـ40 درجة في بعض الأماكن مثل مدن الصعيد.
Advertisement

وصرحت الأرصاد الجوية في بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن ذروة الموجة الحارة تكون غدًا الأربعاء، حيث تشهد حالة الطقس اليوم وغدًا ارتفاع في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة نهارًا، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة نحو 38 درجة مئوية، ونصحت الأرصاد من تناول الكثير من السوائل الباردة، وعدم التعرض بشكل مباشر للشمس.

كتل هوائية صحراوية
وكشفت هيئة الأرصاد أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

تدهور الرؤية الأفقية
وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة اليوم الثلاثاء لكن سيكون مؤثرًا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يشهد يوم غدٍ الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أنحاء البلاد كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2024-04-23
06:00 | 2024-04-23
05:56 | 2024-04-23
05:30 | 2024-04-23
05:30 | 2024-04-23
04:52 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24