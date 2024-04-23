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عربي-دولي

سنة 2024 فلكية بامتياز.. كسوفات وخسوفات ستشهد بعضها دول عربية

Lebanon 24
23-04-2024 | 04:47
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عام 2024 مليء بمجموعة من الظواهر الفلكية من النوع نفسه، حيث سيكون هواة الفلك ومحبو ظواهر الكسوف والخسوف على موعد مع خسوف للقمر وكسوف للشمس خلال الأشهر المتبقية في عام 2024.

ويجب التأكيد على أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
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ويستعد المتخصصون وهواة الفلك في العالم خلال العام الميلادي الحالي 2024 لرصد ومتابعة أربعة كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية، ترى مصر والمنطقة العربية واحدا منها.

وعن الخسوف الثاني للقمر المرتقب فى عام 2024، سيحدث يوم الأربعاء الموافق 18 أيلول، وهو من النوع الجزئى وسيمكن رؤيته في سماء مصر والسعودية والوطن العربي، وخلال هذا الخسوف سيكون 8% من قرص القمر فقط في داخل ظل الأرض عن الذروة العظمى للخسوف وسيتم رصد ظلمة واضحة في قرص القمر.

وخسوف القمر الجزئي سيستمر لمدة ساعة وثلاث دقائق وسيكون مرئيا كذلك في معظم أنحاء أميركا الشمالية والمكسيك وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.

أما عن كسوف الشمس الثاني والأخير في العام الحالي، سيحدث يوم الأربعاء الموافق 2 تشرين الأول المقبل وهو من النوع الحلقي غير المشاهد في مصر والسعودية، حيث يستعد القاطنون في النصف الغربي من الكرة الأرضية لرصد هذا الكسوف حيث سيعبر مسار الكسوف الحلقى في الغالب المحيط الهادئ، مما يحد من الرؤية من اليابسة إلى مواقع قليلة.

يذكر أن العالم كان على موعد مع كسوف شمسي كامل في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتحديدًا يوم 8 نيسان عام 2024، حيث كان مرئيًا بشكل تام فوق سماء الولايات المتحدة الأميركية، وأظلمت سماؤها لساعات. (العربية)


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