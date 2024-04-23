عملية احتيال كبيرة كُشفت.. وزير سابق شارك بها!

ذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في بيان اليوم، انه كشف مخططاً للاستيلاء على أراضي دولة بقيمة 7.3 مليون دولار يشارك فيه العديد من الأشخاص.

ويوجد بين المشاركين في عملية الاحتيال وزير، كان في السابق يشغل منصب رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني، وفقاً لبيان المكتب.

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وجاء في البيان: "تمت إدانة بالجرم المشهود الرئيس السابق للجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني، الذي يعمل حاليا كوزير، وذلك بتهمة الاستيلاء على أراضي للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (أكثر من 7.3 مليون دولار) ومحاولة الاستيلاء على أرض بقيمة أخرى قيمتها 190 مليون هريفنيا (حوالي 4.8 مليون دولار)".

وذكر البيان، أن المشاركين في عملية الاحتيال قاموا بإتلاف وثائق رسمية كانت تدل على حق شركتين مملوكتين للدولة في الاستخدام الدائم لهذه الأراضي في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا. وبعد التخلص من الوثائق الثبوتية، تم نقل ملكية هذه الأراضي إلى مواطنين محددين سلفا تحت ستار ممارسة حقهم في الاستفادة المجانية من الأراضي المشاعة.

ولم يكشف البيان، اسم الوزارة أو الوزير المقصود، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، ذكرت أن الحديث يدور عن وزير السياسة الزراعية نيكولاي سولسكي.