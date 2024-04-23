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عربي-دولي

بعد إقرار قانون رواندا.. وفاة 5 مهاجرين بين فرنسا وبريطانيا

Lebanon 24
23-04-2024 | 05:56
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قالت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، إن 5 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم خلال محاولة لعبور القنال الإنجليزي أو قناة المانش من منطقة قريبة من بلدة ويميرو الفرنسية.
وأكد خفر السواحل الفرنسي أن عملية إنقاذ للشرطة أسفرت عن العثور على عدة "جثث" بعد محاولة فاشلة لعبور القنال الإنجليزي.
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وقال متحدث باسم خفر السواحل إن عناصر الخفر ما زالوا يعملون في البحر بعد ما وصفه المسؤول بأنه "مزدحم" في ظل ما شهده من عدة محاولات للعبور.


وتأتي محاولات الهجرة هذه بعد أن أقر مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين قانونا سيسمح للحكومة البريطانية بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بدلا من انتظارهم في بريطانيا لحين البت في طلباتهم.

وقالت صحيفة "لا فويس دو نورد" إنه جرى إنقاذ نحو 100 مهاجر في وقت مبكر الثلاثاء، في عملية شاركت فيها ثلاث طائرات هليكوبتر وعدة قوارب إنقاذ.
ويعتبر القنال بين فرنسا وبريطانيا واحد من أكثر ممرات الملاحة ازدحاما في العالم كما أن تياراته قوية مما يجعل عبوره على متن قوارب صغيرة أمرا خطيرا.
وعادة ما يقوم مهربو البشر بتكديس أعداد كبيرة من المهاجرين على قوارب متهالكة بما يتركها بالكاد قادرة على الطفو ويجعلها عرضة للغرق بسهولة نتيجة لارتطام الأمواج أثناء محاولة الوصول إلى الشواطئ البريطانية. (سكاي نيوز)
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