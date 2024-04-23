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عربي-دولي
استعدادا لهجوم رفح.. هذا ما كشفته الأقمار الاصطناعية
Lebanon 24
23-04-2024
|
10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أنه بينما يواصل الجيش الإسرائيلي التخطيط لهجوم مرتقب يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية مخيما جديدا يجري بناؤه قرب خان يونس.
وظهر في صور الأقمار الاصطناعية والتي قامت "الأسوشيتد برس" بتحليلها مخيما جديدا قرب مدينة خان يونس، التي استهدفتها عمليات عسكرية إسرائيلية عديدة خلال الأسابيع الأخيرة.
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وقالت إسرائيل إنها تخطط لإجلاء المدنيين من رفح خلال هجوم متوقع على المدينة التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب التي دخلت شهرها السابع.
وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية فإن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح متوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل.
وأوضحت الصحيفة أن عملية إخلاء رفح ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وسيتم تنفيذها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
كما نقلت عن مسؤولين مصريين، قولهم، إن تل أبيب تخطط لإقامة خيام ومراكز توزيع للغذاء ومرافق طبية ميدانية.
وفي وقت سابق حث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة..
كما أفادت تقارير بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الإسرائيليين بأن خطط إسرائيل بشأن رفح غير كافية للإجلاء وحماية أكثر من مليون مدني فلسطيني يحتمون بالمدينة الوحيدة في القطاع التي لم تجتاحها القوات الإسرائيلية.
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