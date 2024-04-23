Advertisement

عربي-دولي

باتروشيف يلتقي رئيس جمهورية صرب البوسنة.. هذا ما تمت مناقشته

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1190843-638494759297423147.jpg
Doc-P-1190843-638494759297423147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبحث الطرفان مسائل التعاون بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة في مختلف المجالات.
Advertisement
 
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطوير الكبير للتعاون بين البلدين، كما جرى تبادل للآراء بشأن الوضع في البلقان وفي أوروبا ككل.

وأعرب باتروشيف عن امتنانه لدوديك لقراره إعلان الحداد في ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية في قاعة مجمع كروكوس.

وأضاف مخاطبا دوديك: "تلعب اتصالاتكم الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورا مهما في تعميق التعاون الثنائي". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-04-23
08:55 | 2024-04-23
08:46 | 2024-04-23
08:30 | 2024-04-23
08:15 | 2024-04-23
08:00 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24