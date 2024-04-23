باتروشيف يلتقي رئيس جمهورية صرب البوسنة.. هذا ما تمت مناقشته

التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وبحث الطرفان مسائل التعاون بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة في مختلف المجالات.

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وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطوير الكبير للتعاون بين البلدين، كما جرى تبادل للآراء بشأن الوضع في البلقان وفي أوروبا ككل.



وأعرب باتروشيف عن امتنانه لدوديك لقراره إعلان الحداد في ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية في قاعة مجمع كروكوس.



وأضاف مخاطبا دوديك: "تلعب اتصالاتكم الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورا مهما في تعميق التعاون الثنائي". (روسيا اليوم)