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عربي-دولي

زيلينسكي: روسيا تقصف برجا تلفزيونيا في خاركيف في إطار حملة ترهيب

Lebanon 24
23-04-2024 | 06:57
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صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن ضربة صاروخية روسية دمرت برجا تلفزيونيا في خاركيف في إطار مساعي الكرملين المستمرة لترهيب ثاني أكبر مدينة بأوكرانيا، التي تعرضت في الأسابيع الأخيرة لهجمات متكررة على نحو متزايد.
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وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها مساء الاثنين إن الغارة سعت إلى "جعل الرعب مرئيا للمدينة بأكملها ومحاولة الحد من اتصال خاركيف ووصولها إلى المعلومات".

تقع خاركيف شمال شرقي أوكرانيا على خط المواجهة الذي يبلغ طوله قرابة 1000 كيلومتر، حيث تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة منذ أكثر من عامين، مع غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا. (العربية) 
 
 
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