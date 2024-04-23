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عربي-دولي
الإمارات وعمان تؤكدان ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
23-04-2024
|
08:15
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أكدت دولة الإمارات وسلطنة عمان، الثلاثاء، مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بيانا مشتركا في ختام زيارة دولة قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى الإمارات استغرقت يومين.
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وبحسب البيان الذي نشرته وكالة "وام"، دشنت الزيارة مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في كل المجالات.
كما تناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لكافة دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي الشأن الإقليمي، وفي سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، دعا الجانبان الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدين موقفهما الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددين مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، أثنى القائدان على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، ووجّها بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزّز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل. (سكاي نيوز عربية)
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