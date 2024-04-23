الصين تدافع عن حقها في التجارة مع روسيا

دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين عن حقوق بلاده في ممارسة التجارة مع دول العالم، بما في ذلك مع روسيا.



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وقال وانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تمتلك الحق في القيام بأنشطة تجارية واقتصادية طبيعية مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، لذلك لا يمكن التعدي على هذه الحقوق أو انتهاك مصالح الصينية المشروعة. وجاء تصريح المسؤول الصيني تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن عقوبات أميركية محتملة على بنوك في الصين بحجة مساعدة روسيا.وقال وانغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الصين تمتلك الحق في القيام بأنشطة تجارية واقتصادية طبيعية مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، لذلك لا يمكن التعدي على هذه الحقوق أو انتهاك مصالح الصينية المشروعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين تضبط صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج بناء على القوانين السائدة. (روسيا اليوم)