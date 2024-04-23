رغم الضربة المحدودة.. إسرائيل أوصلت رسالة مهمة لإيران

ذكر موقع "العربية" أن الضربة المنسوبة لإسرائيل على إيران بدت محدودة بشكل متعمّد، لكنها بعثت رسالة تحذير واضحة لقادة طهران بشأن قدرة تل أبيب على استهداف مواقع حساسة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر إسرائيلية وإيرانية بأن الهدف كان نظام الرادار التابع لمنظومة صواريخ "إس-300" الدفاعية التي حصلت عليها إيران من روسيا، والواقعة في قاعدة جوية في محافظة أصفهان، حيث منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

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ورغم أن مصدر الضربة ليس واضحاً بالكامل إلا أنها تمّت بصاروخ واحد على الأقل أُطلق من طائرة حربية لم تخرق الأجواء الإيرانية، ومسيّرات هجومية صغيرة تعرف بـ"كوادكوبتر" (أي مروحية رباعية) يحتمل بأنها قد تكون أُطلقت من داخل إيران وهدفت لإرباك الدفاعات الجوية، وفق ما ذكرت تقارير.



وتماشياً مع سياستها المعتادة، لم تؤكد إسرائيل أو تنفي تنفيذ الضربة على إيران أو هجوم الأول من نيسان في سوريا.



وقال المحاضر لدى جامعة كليمسون في الولايات المتحدة، آرش عزيزي، إن "هدف العملية كان بالتحديد تذكير إيران بما يمكن لإسرائيل القيام به".



أضاف أن "اختيار القاعدة العسكرية القريبة من أصفهان يحمل أهمية بالغة نظراً إلى أنها المصدر الرئيسي للدعم الدفاعي الجوي عن جميع المنشآت النووية في المحافظة".



واتهمت إيران إسرائيل منذ أعوام بتنفيذ عمليات تخريبية داخل أراضيها عن طريق جهاز الاستخبارات (الموساد).



ولعل العملية الأشهر، وفق تقارير إعلامية أميركية، هي اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده عام 2020 باستخدام رشاش قام عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بتجميعه داخل إيران، قبل أن يتم إطلاق النار منه عن بعد عقب مغادرتهم.



وبحسب بعض المنصات الإعلامية، بما في ذلك قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية المعارضة، فإن عملاء إسرائيليين احتجزوا عناصر من الحرس الثوري وحققوا معهم داخل الأراضي الإيرانية للحصول على معلومات استخباراتية.



كما تسري شكوك، بعد وقوع انفجارات غامضة في محيط مواقع حساسة، بأن إسرائيل نفّذت بالفعل هجمات بمسيّرات داخل إيران، وهو أمر لم يتم تأكيده قط.

عتبة تم تجاوزها

سعى المسؤولون الإيرانيون للسخرية من الضربة الإيرانية حتى إن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قال لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية إن الأسلحة المستخدمة لتنفيذها كانت "بمستوى ألعاب" الأطفال.



في الأثناء، أشاد المرشد علي خامنئي بـ"النجاح" الذي حققته القوات المسلحة في الهجوم على إسرائيل.



لكن الخبير المتخصص بالشأن الإيراني لدى "معهد القدس للاستراتيجيات والأمن" ألكسندر غرينبرغ قال إن خيار إسرائيل للهدف كان بحد ذاته مؤشراً على تواجد الموساد داخل إيران.



وقال "رسالة إسرائيل هي أنه "بإمكاننا ضرب أي مكان في إيران"، نظراً إلى أن أصفهان تقع في وسط إيران، أي بعيدة نسبياً، وتعرف إسرائيل بالضبط أين يمكنها أن تضرب".



وأشار إلى أن عدم تأكيد إيران بأن القاعدة الجوية استُهدفت هو أمر منطقي، قائلاً: "لحظة اعترافك بالحجم الحقيقي للأضرار، تقر بقوّة العدو".

من جهته أكدت هالي دغرس من مجلس الأطلسي للأبحاث أنه إذا كانت إسرائيل استخدمت فعلاً مروحيات رباعية صغيرة في الهجوم، "فإن هذه المسيّرات الصغيرة أطلقت على الأرجح من داخل إيران".



وأضافت أن ذلك سيسلّط الضوء على "مثال آخر على تواجد الموساد ميدانياً وكيف أن إيران مسرحه".



وفيما يبدو أن مرحلة التصعيد الحالية انتهت، يمكن لإسرائيل أن تشن المزيد من الضربات الانتقامية ضد إيران. ويمكن لمنسوب التوتر أن يرتفع مجدداً إذا أطلقت إسرائيل هجومها البري الذي تلوّح به منذ مدة طويلة على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.



وقال عزيزي: "بطريقة ما، عدنا إلى قواعد اللعبة المطبّقة منذ ما قبل الأول من أبريل: عالم المنطقة الرمادية والعمليات غير المنسوبة لأي جهة والتخريب".



وأضاف "يناسب هذا الوضع إيران وإسرائيل على حد سواء. لكن العتبة التي تم تجاوزها في الأول من أبريل ما زالت مهمة وتزيد المخاطر".