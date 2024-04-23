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عربي-دولي

الوقت ضيق و"الفرص" قليلة... "القسام" تدعو للتصعيد

Lebanon 24
23-04-2024 | 10:32
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اشار "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب "القسام"، اليوم الثلاثاء، إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة.

وقال أبو عبيدة في كلمة له، إن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل.
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ولفت الى بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.
 
 
وقال ان "تل أبيب تماطل في التوصل إلى صفقة للتبادل وتحاول عرقلة جهود الوسطاء في التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مضيفاً أن "الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور إسرائيل لكن الوقت ضيق والفرص قليلة".


وتابع: نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى "طوفان الأقصى" ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق، معتبراً أن "ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم".


ولفت الى ان "رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو"، داعياً "جماهير الأردن إلى تصعيد فعلها".

هذا توجّه في كلمته الى رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".

كما وجه رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والسلطات في تل أبيب قال فيها إن "شاؤول وغولدين في قبضتنا منذ 10 سنوات مع هشام السيد و"منغستو"، ونحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد هو السيناريو الأوفر حظا أن يتحقق مع أبنائكم في غزة".
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