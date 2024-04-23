تركيا.. وقفة احتجاجية ضد رئيس ألمانيا على خلفية دعم إسرائيل

عبّر عشرات الأتراك، الثلاثاء، عن احتجاجهم على زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مدرسة في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، بسبب "الدعم الألماني لإسرائيل".

الوقفة الاحتجاجية نظمتها منصة القدس التركية، للتعبير عن رفضها الدعم الألماني لإسرائيل، والتذكير بأطفال قطاع غزة بمناسبة يوم الطفولة في تركيا (يصادف يوم 23 نيسان).

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات بالإنكليزية والألمانية تندد بالتعاون بين ألمانيا وإسرائيل.

واتخذت فرق الشرطة إجراءات أمنية حول موكب الرئيس الألماني أثناء المرور من أمام المتظاهرين.

( الأناضول)