Advertisement

عربي-دولي

تركيا.. وقفة احتجاجية ضد رئيس ألمانيا على خلفية دعم إسرائيل

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1190938-638494933645530986.jpeg
Doc-P-1190938-638494933645530986.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

عبّر عشرات الأتراك، الثلاثاء، عن احتجاجهم على زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى مدرسة في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، بسبب "الدعم الألماني لإسرائيل".

 الوقفة الاحتجاجية نظمتها منصة القدس التركية، للتعبير عن رفضها الدعم الألماني لإسرائيل، والتذكير بأطفال قطاع غزة بمناسبة يوم الطفولة في تركيا (يصادف يوم 23 نيسان).

 وحمل المشاركون في الوقفة لافتات بالإنكليزية والألمانية تندد بالتعاون بين ألمانيا وإسرائيل.

واتخذت فرق الشرطة إجراءات أمنية حول موكب الرئيس الألماني أثناء المرور من أمام المتظاهرين.

( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:36 | 2024-04-23
13:35 | 2024-04-23
13:15 | 2024-04-23
13:00 | 2024-04-23
13:00 | 2024-04-23
12:46 | 2024-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24