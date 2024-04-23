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رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: أعذر من أنذر

Lebanon 24
23-04-2024 | 11:37
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان شمال قطاع غزة.

وقال أدرعي: "إنذار عاجل إلى المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، 1774، 1761، 1765، أنتم تتواجدون في منطقة قتال خطيرة".
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وتابع قائلا إن "الجيش الاسرائيلي سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية وعناصر حماس في المنطقة".

وقال: "من أجل سلامتكم وأمنكم ندعوكم لإخلاء المنطقة فورا والتوجّه نحو المآوي المعروفة في البلوكات رقم 1770، 1766".

وتابع: "وأعذر من أنذر". (روسيا اليوم)
 
 
 
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