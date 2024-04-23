رسالة عاجلة من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة: أعذر من أنذر

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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان شمال قطاع غزة.وقال أدرعي: "إنذار عاجل إلى المتواجدين في منطقة بيت لاهيا في بلوكات رقم 1778، 1774، 1761، 1765، أنتم تتواجدون في منطقة قتال خطيرة".وتابع قائلا إن "الجيش الاسرائيلي سيعمل بقوة شديدة ضد البنى التحتية وعناصر حماس في المنطقة".وقال: "من أجل سلامتكم وأمنكم ندعوكم لإخلاء المنطقة فورا والتوجّه نحو المآوي المعروفة في البلوكات رقم 1770، 1766".وتابع: "وأعذر من أنذر". (روسيا اليوم)