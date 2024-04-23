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عربي-دولي

أوكرانيا تتحدث عن اندلاع حرب عالمية ثالثة وتحدد أطرافها

Lebanon 24
23-04-2024 | 12:15
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قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بين أوروبا وروسيا.

 وأضاف بودولياك في مقابلة مع موقع Opinion Internationale: "الحرب العالمية الثالثة جارية.. وقد لا يبدو الأمر كما يتخيله الجميع، ولكن عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، شكك الكثيرون في أنها كانت حربا عالمية ثانية".

واعتبر أن روسيا وأوروبا في حالة حرب مع بعضهما البعض.

 وكان زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاتحاد الأوروبي يتبع نهج الولايات المتحدة الذي سيقود في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

 كما صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وأن جميع السيناريوهات أصبحت ممكنة، في ظل توتر لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

 وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع.

( روسيا اليوم)
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