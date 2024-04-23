سوناك يُعلن عن انتقال صناعات الدفاع البريطانية إلى حالة الحرب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى حالة الحرب.



وأكد أنه "سيتمّ تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل، طالما كان ذلك ضروريا". (روسيا اليوم)

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